Вспышка лихорадки Эбола. Болельщиков из ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира
время публикации: 20 мая 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 15:24
Как сообщают мировые новостные агентства, болельщиков из Демократической республики Конго могут не пустить в США, Мексику и Канаду.
Причина - эпидемия лихорадки эбола.
По данным ВОЗ, в этой стране около 500 заболевших, умерли более 100 человек.
В связи с чрезвычайной ситуацией, власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической республики Конго, Южного Судана или Уганды.
Ожидается, что футболисты получат специальные разрешения, но болельщикам попасть на матчи будет проблематично.
Ссылки по теме