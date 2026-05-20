Спорт

Вспышка лихорадки Эбола. Болельщиков из ДР Конго могут не пустить на чемпионат мира

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 20 мая 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 15:24
AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Как сообщают мировые новостные агентства, болельщиков из Демократической республики Конго могут не пустить в США, Мексику и Канаду.

Причина - эпидемия лихорадки эбола.

По данным ВОЗ, в этой стране около 500 заболевших, умерли более 100 человек.

В связи с чрезвычайной ситуацией, власти США ввели 30-дневный запрет на въезд для иностранцев, которые в течение последнего месяца были на территории Демократической республики Конго, Южного Судана или Уганды.

Ожидается, что футболисты получат специальные разрешения, но болельщикам попасть на матчи будет проблематично.

