На севере Газы ликвидирован боевик, приблизившийся к силам ЦАХАЛа

Военнослужащие бригады "А-Махац" (14), действующие на севере сектора Газы, засекли боевика, который пересек "желтую линию" и приблизился к позициям сил ЦАХАЛа.

Приближение боевика было расценено как непосредственная угроза военным, и он был ликвидирован.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские военные развернуты в секторе в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы.