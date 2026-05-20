Трамп: "Нетаниягу сделает все, что я скажу"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом с военно-воздушной базы Эндрюс в среду, 20 мая, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу "сделает все, что я скажу".

На вопрос о том, совпадают ли позиции двух лидеров по Ирану, Трамп коротко ответил: "Да", сообщает Jerusalem Post.

Трамп также выразил поддержку Нетаниягу, назвав его "премьер-министром военного времени", с которым, по его мнению, несправедливо обращаются в самом Израиле: "У них там есть президент, который относится к нему очень плохо".

Говоря о переговорах с Ираном, Трамп заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт немедленно: "Мы дадим один шанс. Я не тороплюсь". По его словам, он предпочел бы мирное решение: "В идеале я хотел бы, чтобы погибло как можно меньше людей. Мы можем действовать и по-другому, но я бы хотел, чтобы погибло немного людей".

Трамп также усомнился в том, что иранское руководство действует в интересах собственного народа, отметив "небывалый уровень гнева" в иранском обществе. На вопрос о том, не затягиваются ли переговоры, Трамп ответил: "Скажем так: война во Вьетнаме была 19 лет, в Афганистане – 10, в Ираке – 12, в Корее – 7. Вторая мировая – 4 года. В Иране сейчас – три месяца, и большую часть этого времени действовало перемирие".

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что прошлой ночью Трамп в очередной раз разговаривал с Нетаниягу по телефону, темой беседы были "региональный события".