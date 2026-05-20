последняя новость: 19:15
Мир

В ходе визита Путина в Китай не удалось достичь договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири-2"

Война с Ираном
Россия
Китай
Нефть и газ
Владимир Путин
время публикации: 20 мая 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 18:33
В ходе визита Путина в Китай не удалось достичь договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири 2"
Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что на переговорах Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином политикам не удалось достичь договоренности о строительстве газопровода "Сила Сибири-2".

"Президент сегодня говорил на переговорах, что, в целом, основные параметры понимания по "Силе Сибири-2" есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться. Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется", – цитирует чиновника "Интерфакс". Песков добавил, что четкого понимания сроков реализации нет.

Магистральный газопровод должен связать сибирские газовые месторождения с западом Китая. Предполагается, что его протяженность составит 6700 километров, а объем поставок – 50 миллиардов кубометров газа в год.

Особый интерес к проекту Россия стала проявлять после начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину, лишившего ее европейских рынков сбыта. Накануне визита Путина высказывались предположения, что на фоне войны в Персидском заливе Китай проявит большую заинтересованность, но этого не произошло.

Добавим, что в 2023 году в КНР было принято решение об увеличении импорта газа из Туркменистана в рамках проекта "Линия D", по которому будет импортироваться 30 млрд кубометров ежегодно – несмотря на то, что туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского.

