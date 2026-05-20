Израиль

В деле Фельдштейна БАГАЦ выступил в защиту "журналистской тайны"

Верховный суд/БАГАЦ
Судебные решения
время публикации: 20 мая 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 18:18
Avshalom Sassoni/Flash90

Судьи БАГАЦ единогласно постановили, что полиция не может получить исходные материалы интервью журналиста Омри Асенхайма с Эли Фельдштейном, показанного телеканалом "Кан 11".

Председатель Верховного суда Ицхак Амит и судьи Алекс Штейн и Халед Кабуб пришли к выводу, что у полиции нет достаточных оснований для того, чтобы обязать журналиста раскрыть материалы, защищенные профессиональной тайной.

Суд также расширил толкование журналистской тайны: она распространяется на любую информацию, переданную журналисту не для цитирования, а также на рабочие материалы, полученные благодаря доверительным отношениям между журналистом и источником. При этом суд оставил полиции возможность подать новый, более узкий запрос с указанием конкретных материалов и целей их использования.

Именно в этом интервью Фельдштейн рассказал о своей ночной встрече с Цахи Браверманом, в тот период главой администрации Нетаниягу. На минус четвертом этаже "Кирии" Браверман сообщил Фельдштейну о расследовании службы безопасности ЦАХАЛа, которое, по его словам, "распространяется вплоть до канцелярии премьер-министра", показал ему список подозреваемых, а также заявил, что он может "выключить расследование".

