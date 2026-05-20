Полиция предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения о "взыскании штрафов"
время публикации: 20 мая 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 11:10
Полиция Израиля предупреждает о новой волне фишинговых SMS-сообщений, отправители которых выдают себя за "Центр взыскания штрафов" или "Всеизраильский центр обращений водителей".
По данным полиции, в последние дни поступили жалобы от граждан, получивших сообщения о якобы имеющемся долге, дорожном штрафе или процедуре взыскания с требованием перейти по внешней ссылке для немедленной оплаты.
В полиции подчеркивают, что речь идет о попытке мошенничества с целью похищения личных данных и данных кредитных карт. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт, пароли и личную информацию, а проверять требования об оплате только через официальные сайты и каналы государственных органов.