Полиция предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения о "взыскании штрафов"

Полиция Израиля предупреждает о новой волне фишинговых SMS-сообщений, отправители которых выдают себя за "Центр взыскания штрафов" или "Всеизраильский центр обращений водителей".

По данным полиции, в последние дни поступили жалобы от граждан, получивших сообщения о якобы имеющемся долге, дорожном штрафе или процедуре взыскания с требованием перейти по внешней ссылке для немедленной оплаты.

В полиции подчеркивают, что речь идет о попытке мошенничества с целью похищения личных данных и данных кредитных карт. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт, пароли и личную информацию, а проверять требования об оплате только через официальные сайты и каналы государственных органов.