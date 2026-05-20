Израиль

Полиция предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения о "взыскании штрафов"

время публикации: 20 мая 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 11:10
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля предупреждает о новой волне фишинговых SMS-сообщений, отправители которых выдают себя за "Центр взыскания штрафов" или "Всеизраильский центр обращений водителей".

По данным полиции, в последние дни поступили жалобы от граждан, получивших сообщения о якобы имеющемся долге, дорожном штрафе или процедуре взыскания с требованием перейти по внешней ссылке для немедленной оплаты.

В полиции подчеркивают, что речь идет о попытке мошенничества с целью похищения личных данных и данных кредитных карт. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные банковских карт, пароли и личную информацию, а проверять требования об оплате только через официальные сайты и каналы государственных органов.

