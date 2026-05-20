x
20 мая 2026
|
последняя новость: 13:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 13:04
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Воздушная тревога в Вильнюсе, руководство Литвы укрылось в бомбоубежищах

Война в Украине
Литва
время публикации: 20 мая 2026 г., 11:54 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 11:57
Воздушная тревога в Вильнюсе, руководство Литвы укрылось в бомбоубежищах
Wikipedia.org. Фото: Augustas Didžgalvis

Президенту Литвы Гитанасу Науседе, премьер-министру Инге Ругинене и председателю Сейма Йозасу Олекасу пришлось укрыться в бомбоубежищах в связи с объявленной в Вильнюсе и прилегающих районах воздушной тревоги.

Воздушное пространство над Вильнюсом и столичным аэропортом временно закрыто. Жителей призвали немедленно отправиться в укрытия или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций. Вскоре поступил сигнал об отбое воздушной тревоги.

Красный уровень опасности был объявлен после того, как в воздушном пространстве Беларуси вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с типичными для БПЛА характеристиками. По тревоге были подняты самолеты NATO.

Напомним, что 19 мая силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, речь идет об украинском дроне, нарушившем границу из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 мая 2026

Российская внешняя разведка пригрозила ударами по латвийским "центрам принятия решений"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 мая 2026

На востоке Литвы упал БПЛА, который не смогли выявить средства ПВО
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 мая 2026

Правительство Латвии ушло в отставку из-за двух БПЛА, проникших в воздушное пространство страны