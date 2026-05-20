Воздушная тревога в Вильнюсе, руководство Литвы укрылось в бомбоубежищах

Президенту Литвы Гитанасу Науседе, премьер-министру Инге Ругинене и председателю Сейма Йозасу Олекасу пришлось укрыться в бомбоубежищах в связи с объявленной в Вильнюсе и прилегающих районах воздушной тревоги.

Воздушное пространство над Вильнюсом и столичным аэропортом временно закрыто. Жителей призвали немедленно отправиться в укрытия или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций. Вскоре поступил сигнал об отбое воздушной тревоги.

Красный уровень опасности был объявлен после того, как в воздушном пространстве Беларуси вблизи литовской границы был зафиксирован радиолокационный сигнал с типичными для БПЛА характеристиками. По тревоге были подняты самолеты NATO.

Напомним, что 19 мая силы ПВО Эстонии впервые сбили беспилотный летательный аппарат. Предположительно, речь идет об украинском дроне, нарушившем границу из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.