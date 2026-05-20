x
20 мая 2026
|
последняя новость: 00:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 00:00
21 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 16-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи

Розыск
время публикации: 20 мая 2026 г., 22:28 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 22:28
Внимание, розыск: пропала 16-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Бат Эль Касы, жительницы Кирьят-Малахи. Последний раз ее видели 19 мая, когда она выходила из дома. В сообщении отмечается, что девушка может находиться в районе Кирьят-Гата.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, карие глаза, длинные волосы. На ней были серые лосины, кофта и кроссовки фирмы Nike.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Кирьят-Гате по номеру 08-6872233.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook