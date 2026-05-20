Внимание, розыск: пропала 16-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 16-летней Бат Эль Касы, жительницы Кирьят-Малахи. Последний раз ее видели 19 мая, когда она выходила из дома. В сообщении отмечается, что девушка может находиться в районе Кирьят-Гата.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, карие глаза, длинные волосы. На ней были серые лосины, кофта и кроссовки фирмы Nike.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Кирьят-Гате по номеру 08-6872233.