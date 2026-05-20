20 мая 2026
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Tasnim: Иран получил от США новое предложение

время публикации: 20 мая 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 21:51
Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что США передали Ирану через Пакистан новый вариант текста соглашения.

По словам источника, близкого к иранской переговорной группе, полученный документ является "ответом" на предложение Тегерана, состоявшее из 14 пунктов, переданное Вашингтону три дня назад.

"Иран изучает документ и пока не дал ответа", – заявил источник, добавив, что пакистанский посредник, находящийся в Тегеране, пытается сблизить позиции сторон, однако "эти усилия пока не принесли существенных результатов".

