На юге Ливана в результате взрыва БПЛА ранены семеро военнослужащих

ЦАХАЛ сообщил, что на юге Ливана в результате взрыва начиненного взрывчаткой беспилотника ранены семеро военнослужащих.

Одна из военнослужащих получила тяжелые ранения, офицер и двое бойцов – ранения средней тяжести, еще один офицер и двое бойцов ранены легко.

Все раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Семьи военнослужащих уведомлены.