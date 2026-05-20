На юге Ливана в результате взрыва БПЛА ранены семеро военнослужащих

время публикации: 20 мая 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 22:19
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что на юге Ливана в результате взрыва начиненного взрывчаткой беспилотника ранены семеро военнослужащих.

Одна из военнослужащих получила тяжелые ранения, офицер и двое бойцов – ранения средней тяжести, еще один офицер и двое бойцов ранены легко.

Все раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Семьи военнослужащих уведомлены.

