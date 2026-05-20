x
20 мая 2026
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 22:18
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Блогер из Кыргызстана Майя Маушкен, известная произраильскими видео, начала проходить гиюр в Израиле

Раввинат
Соцсети
время публикации: 20 мая 2026 г., 21:14 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 21:25
Блогер из Кыргызстана Майя Маушкен, известная произраильскими видео, начала проходить гиюр в Израиле
AP/Business Wire

Блогер из Кыргызстана Майя Маушкен, получившая известность благодаря произраильским видео, проходит гиюр при Главном раввинате Израиля по рекомендации раввина еврейской общины Казахстана. Об этом пишет сайт 0404.co.il.

В публикации говорится, что для завершения процесса ей необходимо продлить визу. В этом ей взялся помочь депутат Кнессета Цви Сукот, который обратился в МИД с просьбой содействовать в продлении разрешения на пребывание в стране. "Майя настоящая героиня, которая встала на защиту Израиля после 7 октября и за это ее угрожали убить. Кто помогает нам – тому помогаем мы" – заявляет политик.

После 7 октября 2023 года Майя начала публиковать видео в поддержку Израиля и разоблачать антиизраильскую пропаганду. Ее ролики получили широкое распространение, но в адрес Майи начали поступать угрозы. Она была вынуждена уволиться с работы и переехать в Казахстан. После того, как около дома ее встретили вооруженные люди, она вместе с мужем уехала в Израиль, где находится уже несколько месяцев.

Община
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook