Блогер из Кыргызстана Майя Маушкен, известная произраильскими видео, начала проходить гиюр в Израиле

Блогер из Кыргызстана Майя Маушкен, получившая известность благодаря произраильским видео, проходит гиюр при Главном раввинате Израиля по рекомендации раввина еврейской общины Казахстана. Об этом пишет сайт 0404.co.il.

В публикации говорится, что для завершения процесса ей необходимо продлить визу. В этом ей взялся помочь депутат Кнессета Цви Сукот, который обратился в МИД с просьбой содействовать в продлении разрешения на пребывание в стране. "Майя настоящая героиня, которая встала на защиту Израиля после 7 октября и за это ее угрожали убить. Кто помогает нам – тому помогаем мы" – заявляет политик.

После 7 октября 2023 года Майя начала публиковать видео в поддержку Израиля и разоблачать антиизраильскую пропаганду. Ее ролики получили широкое распространение, но в адрес Майи начали поступать угрозы. Она была вынуждена уволиться с работы и переехать в Казахстан. После того, как около дома ее встретили вооруженные люди, она вместе с мужем уехала в Израиль, где находится уже несколько месяцев.