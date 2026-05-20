20 мая 2026
Спорт

Футбол. Бывший капитан сборной Израиля Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 мая 2026 г., 23:23 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 23:23
AP Photo / Colm O'Reilly

Известный израильский футболист Бибрас Натхо объявил о завершении карьеры.

38-летний полузащитник - один из самых успешных легионеров в истории израильского футбола.

Он провел 88 матчей за сборную Израиля, был ее капитаном.

Бибрас Натхо выступал за клубы "Апоэль" (Тель-Авив) (обладатель Кубка Израиля 2007 года), "Рубин" (Казань) (чемпион России 2012 года, обладатель Суперкубка России 2012 года), ПАОК (Салоники), ЦСКА (Москва)(чемпион России 2016 года), "Олимпиакос" (Пирей) и "Партизан" (Белград).

