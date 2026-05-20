Опрос института "Кантар": блок "Беяхад" потерял два мандата, "Ликуд" приобрел один

время публикации: 20 мая 2026 г., 21:35 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 21:35
Телеканал "Кан-11" опубликовал результаты первого опроса, проведенного институтом "Кантар", после утверждения в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета.

Согласно результатам опроса, если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" получил бы 27 мандатов (это на один мандат больше, чем во время опроса, проведенного 12 мая). На втором месте – блок "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом – 23 (это на два мандата меньше, чем во время предыдущего опроса), партия "Яшар" Гади Айзенкота – 16 (на один больше), "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 10.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Оцма Иегудит" во главе с Итамаром Бен-Гвиром – 9, ШАС – 9, "Наш дом Израиль" – 8 (на один мандат меньше, чем во время предыдущего опроса), "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

Не проходят электоральный барьер партии Бецелеля Смотрича, Бени Ганца, Йоаза Генделя, Сами Абу Шхаде (БАЛАД).

Партии нынешней коалиции набирают 53 мандата, партии оппозиции (учитывая мандаты арабских партий) – 67.

