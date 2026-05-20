Полиция допросила певца Эяля Голана по подозрению в сексуальных преступлениях

Популярный израильский певец Эяль Голан допрошен полицией по подозрению в сексуальных преступлениях. По информации телеканала "Кан-11", допрос проходил 19 мая в отделе по борьбе с мошенничеством в Реховоте.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная против Голана женщиной, работающей косметологом, по следам событий десятилетней давности.

Телеканал передал, что Голан отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что сам стал жертвой шантажа и вымогательства со стороны заявительницы и нанятого ею частного детектива. Голан подал встречную жалобу, и полиция намерена допросить в ближайшее время женщину.

В декабре израильские СМИ сообщили, что против известного певца подана жалоба с обвинениями в сексуальных преступлениях.Эяль Голан в своем блоге Instagram сообщил, что он тот самый "известный певец". Он утверждал, что уже несколько месяцев подвергается шантажу и заявлял, что имеет необходимые доказательства того, что его оболгали.