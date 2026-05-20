x
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 20:46
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция допросила певца Эяля Голана по подозрению в сексуальных преступлениях

Полиция
Сексуальное насилие
время публикации: 20 мая 2026 г., 20:46 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 20:46
Эяль Голан
Moshe Shai/FLASH90

Популярный израильский певец Эяль Голан допрошен полицией по подозрению в сексуальных преступлениях. По информации телеканала "Кан-11", допрос проходил 19 мая в отделе по борьбе с мошенничеством в Реховоте.

Поводом для расследования стала жалоба, поданная против Голана женщиной, работающей косметологом, по следам событий десятилетней давности.

Телеканал передал, что Голан отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что сам стал жертвой шантажа и вымогательства со стороны заявительницы и нанятого ею частного детектива. Голан подал встречную жалобу, и полиция намерена допросить в ближайшее время женщину.

В декабре израильские СМИ сообщили, что против известного певца подана жалоба с обвинениями в сексуальных преступлениях.Эяль Голан в своем блоге Instagram сообщил, что он тот самый "известный певец". Он утверждал, что уже несколько месяцев подвергается шантажу и заявлял, что имеет необходимые доказательства того, что его оболгали.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 мая 2026

Отложено расследование в отношении певца Эяля Голана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2025

Эяль Голан: "Я - тот певец, против которого подана жалоба в полицию"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 мая 2023

Прокуратура закрыла дело против Эяля Голана