20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В США предъявлены обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро

США
Куба
время публикации: 20 мая 2026 г., 23:25 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 23:25
В США предъявлены обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро
AP Photo/Ramon Espinosa

Министерство юстиции США в среду, 20 мая, предъявило обвинение 94-летнему бывшему первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулю Кастро. Ему вменяют в вину "заговор с целью убийства граждан США".

Как сообщают CBS News, CNN и NBC News, большое жюри утвердило обвинительное заключение по делу об уничтожении в 1996 году двух гражданских самолетов организации кубинских эмигрантов Brothers to the Rescue. Кубинские истребители МиГ-29 сбили их в международных водах, четыре человека погибли, трое из них были гражданами США. Кастро в тот период занимал пост министра обороны и, по версии обвинения, отдал приказ на уничтожение самолетов.

Американские СМИ отмечают, что обвинение было оглашено в День независимости Кубы в историческом здании Freedom Tower в Майами. Это первое в истории уголовное преследование кого-либо из братьев Кастро со стороны американской юстиции, хотя федеральные прокуроры Майами готовили обвинительное заключение еще в 1990-х годах.

Обвинение предъявлено на фоне беспрецедентного давления администрации Трампа на Гавану. После военного захвата президента Венесуэлы Мадуро Трамп заявил, что Куба "следующая", а введенная США фактическая топливная блокада острова привела к тяжелейшему энергетическому кризису. Кастро формально отошел от власти в 2021 году, однако остается наиболее влиятельной фигурой в кубинской политике.

