В Кармиэле дочь прятала тело матери, пережившей Холокост, чтобы продолжать получать выплаты

Полиция сообщает об обнаружении на участке дома в Кармиэле тела 93-летней женщины. По версии следствия, 64-летняя дочь умершей и ее гражданский муж похоронили женщину и скрыли факт ее смерти, чтобы продолжать получать деньги от государства и других учреждений, положенные пережившей Холокост.

В сентябре в полицию поступил сигнал от родственников, встревоженных противоречивыми сообщениями о состоянии пожилой женщины.

Прибывшим полицейским дочь и ее муж заявили, что мать умерла и была похоронена "в другом городе", но отказались назвать место. Их версии вызвали подозрения. Оба были задержаны.

Позже мужчина, подозреваемый в незаконном захоронении женщины, покончил с собой в камере изолятора.

30 сентября, при участии кинологов, на глубине около трех метров было найдено тело пожилой женщины. Установлено, что она умерла в апреле 2024 года.

В отношении дочери умершей женщины продолжается расследование: ей вменяют получение денег обманным путем, воспрепятствование правосудию, неуведомление о смерти и нарушение возложенной законом обязанности.