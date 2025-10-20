x
20 октября 2025
Израиль

Источники: в Газе ликвидированы командиры ХАМАСа, еще двое убитых утром 20 октября

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 20 октября 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 09:28
Источники: в Газе ликвидированы командиры ХАМАСа, еще двое убитых утром 20 октября
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Источники в Газе сообщают о двух убитых утром 20 октября в результате обстрела израильскими военными цели в районе Ат-Туффа, на востоке города Газа.

Судя по сообщениям из Газы, 19 октября в секторе были ликвидированы террористы ХАМАСа, командиры "Нухбы" Яхья аль-Мабхух, Закария Абу Хабль, Муафак Абд ар-Рахман. Кроме того, был ликвидирован Тадж ад-Дин аль-Ухайди, заместитель командира батальона в районе Джабалии, на севере сектора. В Аль-Бурейдже, в центре сектора, ликвидирован террорист Ахмад Рамадан.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Израиль
