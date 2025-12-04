790-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии

Четверг, 4 декабря 2025 года, 790-й день "Войны возрождения" (войны "Железные мечи"), которую Израиль ведет против террористических организаций в Газе, в Иудее и Самарии, в Ливане, Сирии, начиная с 7 октября 2023 года.

C 21 января 2025 года в Самарии проводится операция "Железная стена", 26 ноября 2025 года ЦАХАЛ объявил о проведении в северной Самарии операции "Пять камней" (при этом о завершении операции "Железная стена" не сообщалось).

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" на юге Ливана и на юго-западе Сирии и время от времени наносит удары по целям и проводит операции на территории этих стран.

10 октября 2025 года в Газе вступил в силу режим прекращения огня. При этом ЦАХАЛ контролирует буферную зону (более 50% территории сектора). В ответ на нарушения ЦАХАЛ атакует террористов.

13 октября были освобождены из плена все остававшиеся в живых заложники, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Идет процесс "обмена телами". На данный момент в Газе продолжают удерживать тела двух заложников.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 04.12.2025

02:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Шхеме.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Калькилии. Задержан подозреваемый.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Туль-Кареме. Задержаны подозреваемые.

Источники в Газе: ЦАХАЛ разрушает здания на востоке города Газа.

01:00

Источники в Газе: ЦАХАЛ обстреливает цели в Рафахе, на юге сектора.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о не менее шести убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на юге сектора. Утверждается, что среди жертв есть несовершеннолетние.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа действуют в Мадаме, к югу от Шхема.

Источники в Газе: ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на востоке Хан-Юниса, на юге сектора.

Источники в Газе: вертолет ЦАХАЛа обстрелял цель на востоке города Газа.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Сайду, к северу от Туль-Карема.

00:00

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Джалазун и Аль-Мурайр, к северу от Рамаллы.

Источники в ПА: силы ЦАХАЛа вошли в Сиир, к северу от Хеврона.

Источники в Газе: ЦАХАЛ обстрелял цель на востоке Джабалии, на севере сектора.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ", ОНА ЖЕ "ВОЙНА ВОЗРОЖДЕНИЯ"

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года террористы похитили 251 человека. По состоянию на октябрь 2025 года все считавшиеся выжившими заложники освобождены. Террористы удерживают 16 тел погибших или убитых заложников (включая Адара Голдина, похищенного в 2014 году).

Освобождены 168 заложников. Более 80 были убиты или погибли в плену.

Четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников. 4 декабря тело еще одного заложника доставили в Израиль. В январе в Израиль было доставлено тело Орона Шауля, убитого в Газе в 2014 году. В январе-феврале 2025 года в рамках сделки по обмену были освобождены 30 заложников и переданы тела 8 погибших. В мае 2025 был освобожден еще один заложник – в рамках соглашения между США и ХАМАСом. В октябре 2025-го освобождены 20 заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и освобожденных из плена

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1900 погибших 7 октября и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)

В ходе боев с террористами ЦАХАЛ несет значительные потери – с 7 октября 2023 года погибли более 920 военнослужащих (около границы Газы, в Газе, около границы с Ливаном, в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля). По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы или взяты в плен около 20000 боевиков и их командиров.

В Газе, Ливане, Сирии, Иране ликвидированы многие лидеры террористических организаций.

С начала войны из сектора Газы были запущены более 13000 ракет (по оценкам ЦАХАЛа, до 15% из них падали на территории Газы). Более 13500 ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана (до 20% падали на ливанской территории). Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА. Из Сирии были выпущены десятки ракет. Из Ирака была выпущены сотни ракет и БПЛА. Из Ирана была выпущены сотни ракет и БПЛА.

Сотни тысяч израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

С 7.10.2023 на территории Палестинской автономии – в Иудее и Самарии – были задержаны более 6000 подозреваемых в терроре, примерно каждый третий из них был связан с террористической организацией ХАМАС.

ЦАХАЛ наносит интенсивные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что с начала войны были атакованы десятки тысяч целей в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары по целям в Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии. 1 апреля был нанесен удар по зданию "консульства" Ирана в Дамаске, убиты высокопоставленные офицеры КСИР. Осуществлены ликвидации лидеров террористов в Бейруте.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 65000 убитых с начала войны и около 166 тысяч раненых. По данным минздрава Палестинской автономии, признаваемым как достоверные ООН, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди (от 60 и старше).

14 декабря 2024 года был опубликован отчет Henry Jackson Society и Fifty Global, в котором отмечалось, что многие ведущие СМИ слепо доверяли данным о потерях в Газе, публикуемых минздравом ХАМАСа, и игнорировали данные Израиля и США. Согласно этому отчету, ХАМАС преднамеренно завышал данные о потерях, включая в него случаи смертей по естественным причинам, а также преднамеренно завышал число погибших женщин и детей.

По сведениям ООН, около 1,7 млн жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. По данным ВОЗ, 1,3 млн перемещенных жителей Газы проживают в убежищах на юге сектора. ЦАХАЛ заявляет, что более 1 млн жителей северной части Газы переместились на юг сектора.

С 21 октября 2023 года в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Значительную часть этой помощи забирает ХАМАС. Помощь доставляют на грузовиках или сбрасывают с самолетов. Попытки поставки помощи морским путем не увенчались успехом.

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников по целям в Негеве, на Голанских высотах и в Иерусалиме. Абсолютное большинство ракет и БПЛА были перехвачены силами ПВО и ВВС Израиля, США, Великобритании, Иордании. В результате атаки причинен незначительный ущерб авиабазе "Неватим". Тяжело ранена девочка, десяткам людей потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

СМИ сообщали, что в ночь на 19 апреля 2024 года Израиль нанес удар по целям в Иране. Израиль на себя ответственность не брал. Иран не возлагал ответственность на Израиль.

20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде (Йемен) в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.

31 июля 2024 года в Бейруте ликвидирован Фуад Шукр, военный советник генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, фактически командующий вооруженными силами этой террористической организации.

31 июля 2024 года в Тегеране был уничтожен глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя (Израиль не брал на себя ответственность за эту операцию).

25 августа 2024 года ЦАХАЛ превентивно атаковал объекты "Хизбаллы" в Ливане. Предполагалось, что начался новый раунд противостояния с "Хизбаллой". Однако ответ "Хизбаллы" не причинил значительного ущерба. Масштабы войны на севере остались прежними.

15 сентября 2024 года йеменские хуситы впервые запустили баллистическую ракету по цели в центре Израиля. Ракета упала на открытой местности.

Новый этап войны против "Хизбаллы". 17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки убитых и тысячи раненых. 19 сентября ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана". 21-22 сентября ЦАХАЛ увеличил интенсивность ударов по целям в Ливане. 23 сентября началась новая фаза войны: были атакованы тысячи целей, минздрав Ливана уже в первый день сообщал о сотнях убитых и тысячах раненых. Военная операция в Ливане получила название "Стрелы севера". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры.

1 октября 2024 года Иран атаковал Израиль, выпустив сотни баллистических ракет. В тот же день было официально объявлено о начале наземной операции ЦАХАЛа в Ливане.

16 октября 2024 года на юге сектора Газы был ликвидирован главарь ХАМАСа Яхья Синуар.

В ночь на 26 октября 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по военным объектам в Иране.

В ночь на 27 ноября 2024 года вступил в силу режим прекращения огня в Ливане.

ЦАХАЛ (28.11.2024): с начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных главарей "Хизбаллы", ликвидированы около 3500 боевиков, выведено из строя – около 7000. Минздрав Ливана заявляет о более 4000 убитых и примерно 17000 раненых.

8 декабря 2024 года в результате действий джихадистов и протурецких сил в Сирии пал режим Башара Асада. Силы ЦАХАЛа вошли в приграничные районы Сирии с целью создания буферной зоны безопасности. ВВС и ВМС ЦАХАЛа в течение нескольких дней уничтожили большую часть вооружений армии Асада, чтобы не допустить попадания этого оружия в руки сил, враждебно настроенных в отношении Израиля.

Во второй половине декабря 2024 года активизировались хуситы: запуски баллистических ракет по территории Израиля из Йемена стали регулярными. Время от времени ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Йемене. В январе 2025-го было несколько попыток ракетных атак из Йемена; воздушные силы Израиля, США и Великобритании атаковали в ответ объекты хуситов. Весной-летом 2025-го хуситы многократно обстреливали Израиль. В марте армия США активизировала атаки на объекты хуситов в Йемене, но вскоре США прекратили атаковать цели в Йемене.

15 января 2025 года посредники США, Катар и Египет сообщили о достижении соглашения об обмене заложниками и заключенными и прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. В ночь на 18 января правительство Израиля утвердило сделку. Соглашение о прекращении огня в Газе и начале процесса "обмена пленными" вступило в силу утром 19 января 2025 года. 20 января возобновился процесс "обмена пленными" между Израилем и ХАМАСом.

21 января 2025 года ЦАХАЛ начал масштабную операцию в северной Самарии "Железная стена".

18 марта 2025 года ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе. Операции дали название "Сила и меч". Вскоре после этого возобновились ракетные атаки хуситов из Йемена. 20 марта ХАМАС обстрелял центр Израиля из Газы.

6 мая 2025-го, после того, как 4 мая ракета хуситов упала на территории аэропорта "Бен-Гурион", ВВС Израиля атаковали цели в Йемене. 7 мая президент США Дональд Трамп объявил о прекращении американской военной операции против хуситов. После чего хуситы продолжили обстреливать Израиль.

17 мая 2025-го было объявлено о начале в Газе военной операции "Колесницы Гидеона".

13-24 июня израильские ВВС атаковали в Иране ядерные и военные объекты в Иране (военная операция "Народ как лев"), были ликвидированы военные руководители и ученые-ядерщики. Иран атаковал Израиль, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники. Есть многочисленные жертвы с обеих сторон. 24 июня было объявлено о прекращении огня.

2 июля было объявлено о смене названия операции в Газе на "Восстающий лев": ЦАХАЛ начал новый этап войны. Одновременно активизировались переговоры об условиях освобождения заложников и прекращения огня.

8 августа 2025 года, после срыва переговоров об условиях освобождения заложников и прекращения огня, военно-политический кабинет Израиля одобрил план, включающий установку израильского контроля над городом Газа.

20 августа 2025 года министр обороны Исраэль Кац утвердил план наступления Армии обороны Израиля на город Газа, представленный ему начальником Генштаба Эялем Замиром и высшим командованием ЦАХАЛа.

9 сентября 2025 года израильские ВВС атаковали руководство ХАМАСа в Дохе, столице Катара.

15 сентября 2025 года была начата операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города Газа и уничтожения террористов в северной части сектора.

4 октября 2025 года было объявлено о прекращении наступательных действий в Газе.

9 октября 2025 года было объявлено о достижении соглашения о прекращении огня и "обмене пленными".

10 октября 2025 года правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАСом, речь идет о первой фазе соглашения о прекращении войны в Газе.

13 октября 2025 года были освобождены последние 20 остававшихся в живых заложников. Власти Израиля отпустили из тюрем около 2000 заключенных, в их числе сотни террористов-убийц. Процесс "обмена телами" идет, но задерживается – ХАМАС заявляет, что не в состоянии найти всех убитых заложников.

23 ноября 2025 года в Бейруте был ликвидирован начальник штаба "Хизбаллы" Хайтам Али Табатбай.