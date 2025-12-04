Der Spiegel: Макрон предупредил Зеленского о возможном предательстве со стороны США

Германское издание Der Spiegel утверждает, что получило доступ к стенограмме телефонного разговора европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно публикации, они предупредили, что президент США Дональд Трамп представляет опасность для Украины.

Беседа состоялась 1 декабря, после американо-украинской встречи во Флориде и накануне встречи президента России Владимира Путина с эмиссарами американского лидера Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером.

В разговоре участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, Генеральный секретарь NATO Марк Рютте, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.

"Существует вероятность, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности", – согласно публикации, заявил Макрон. Он также предупредил, что видит серьезную угрозу для Зеленского.

Мерц призвал Зеленского в будущие дни быть очень осторожным. "Они ведут игру и с нами, и с вами", – сказал он об американцах. Стубб, заявил, что Европа не должна оставлять Зеленского "один на один с этими парнями". Генсек NATO также отметил, что европейские страны должны защитить украинского президента.

Анонимные свидетели разговора сообщили, что его содержание передано точно, но отказались подтверждать конкретные цитаты.

Канцелярия президента Франции сообщила, что он не использовал термин "предательство", напомнив, что Макрон положительно отзывался о плане Трампа. Офисы Зеленского, Мерца, Рютте и Стуба от комментариев воздержались.

Der Spiegel отмечает значительный контраст между публичными и конфиденциальными заявлениями европейских лидеров, которые опасаются, что американский президент может поступить с союзниками по NATO так же, как поступает с Украиной.