Jerusalem Post: Иран предлагал Таиланду освободить заложников за отзыв рабочих из Израиля

Иран использовал похищенных палестинскими террористами граждан Таиланда в качестве рычага давления на руководство этой страны, пытаясь добиться объявления Бангкоком Израиля "небезопасной страной" и распоряжения десяткам тысяч своих граждан, работающих в Израиле, покинуть еврейское государство.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информированные источники. В соответствии с этим сообщением, после резни 7 октября, когда Израиль только подсчитывал погибших и искал похищенных гражданских, правительство Таиланда, потрясенное масштабом резни, развернуло дипломатические усилия для освобождения своих граждан, похищенных ХАМАСом и другими террористическими группировками. Напомним, 39 граждан Таиланда были убиты в "черную субботу".

Прямого контакта с ХАМАСом у Таиланда не было, однако Тегеран дал понять, что может "содействовать" освобождению тайских заложников – при выполнении Бангкоком нескольких условий, а именно – экономического удара по Израилю. В частности, Таиланду предлагалось отозвать своих граждан, работающих в Израиле – а речь идет о 30-40 тысячах гастарбайтеров, занятых в фермах и теплицах. Их внезапный отъезд парализовал бы производство продовольствия в Израиле и нанес бы долгосрочный экономический ущерб.

В ноябре 2023 года Таиланд направил высокопоставленную делегацию в Тегеран. Представители делегации встретились с высокопоставленными иранскими чиновниками, а по некоторым данным – и с высокопоставленными представителями ХАМАСа, включая Мусу Абу Марзука.

В течение нескольких недель были возвращены первые 23 похищенных тайских заложника, еще восемь человек были освобождены в последующих сделках. Трое тайских рабочих были убиты – во время резни 7 октября или уже в плену. Останки последнего из них, 42-летнего Судтхисака Ринтхалака, были возвращены 3 декабря 2025 года.

Но реализовать усилия Ирана по массовому отъезду тайских рабочих из Израиля не удалось: хотя некоторые действительно уехали домой в первые дни после атаки, большинство решили остаться. Израиль покинули лишь несколько тысяч тайских гастарбайтеров вместо десятков тысяч, как надеялся Тегеран.