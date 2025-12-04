Евролига. "Апоэль" победил французов

В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил АСВЕЛ 87:80.

"Апоэль" уверенно выиграл первую четверть 27:17.

Затем инициативу перехватили французы. После 20 минут 47:41 в пользу израильтян, 30 - ничья 64:64.

В последней четверти АСВЕЛ вырвался вперед, но в концовке "красные" дожали соперника.

Нандо де коло (АСВЕЛ) набрал 20 очков.

Хороший матч провели лидеры "Апоэля" Дэниэл Отуру (18 + 7 подборов) и Джонатан Мотли (16).