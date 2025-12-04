x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 23:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 23:24
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Апоэль" победил французов

Баскетбол
время публикации: 04 декабря 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 23:08
Евролига. "Апоэль" победил французов
AP Photo/Charlie Riedel

В матче четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил АСВЕЛ 87:80.

"Апоэль" уверенно выиграл первую четверть 27:17.

Затем инициативу перехватили французы. После 20 минут 47:41 в пользу израильтян, 30 - ничья 64:64.

В последней четверти АСВЕЛ вырвался вперед, но в концовке "красные" дожали соперника.

Нандо де коло (АСВЕЛ) набрал 20 очков.

Хороший матч провели лидеры "Апоэля" Дэниэл Отуру (18 + 7 подборов) и Джонатан Мотли (16).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Евролига. "Маккаби" разгромил "Жальгирис"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Израильтяне помогли "Бруклину" победить. Травма Адетокунбо. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Умер известный баскетболист. чемпион НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Джамал Мюррей набрал 52 очка. Результаты матчей НБА