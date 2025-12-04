x
04 декабря 2025


последняя новость: 23:24

Спорт

Плавание. Анастасия Горбенко завоевала медаль чемпионата Европы и установила рекорд

Плавание
время публикации: 04 декабря 2025 г., 22:54 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 22:54

AP Photo/Matthias Schrader

В Люблине, Польша, продолжается чемпионат Европы по плаванию "на короткой воде" (бассейн длиной 25 метров).

Анастасия Горбенко завоевала две бронзовые медали турнира.

На дастанции 100 метров комплексным стилем она установила рекорд Израиля 57.17 секунды и завоевала бронзовую медаль.

Чемпионкой стала Маррит Стеенберген (Нидерланды).

Серебряную медаль завоевала бельгийка Рос Ваннотердийк.

Накануне Анастасия Горбенко завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.

