Axios: Трамп планирует объявить о правительстве Газы к Рождеству

Президент США Дональд Трамп к Рождеству планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования и представить новую структуру управления сектором Газы. Об этом со ссылкой на несколько источников, напрямую задействованных в процессе, сообщает Барак Равид в Axios.

Один из ключевых элементов первой фазы соглашения – освобождение террористами всех заложников, живых и убитых, – практически завершен. Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего удерживаемого в секторе Газы заложника Рана Гвили.

Под давлением США Израиль открыл КПП "Рафиах", позволив палестинцам выезжать из сектора Газы в Египет, и в настоящее время идет обсуждение мер безопасности, которые позволят палестинцам въезжать из Египта обратно в Газу.

До конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.