Лидеры ХАМАС боятся ликвидации: запрещены кондиционеры, телефоны и электронные часы

Внутренние инструкции, разосланные представителям руководства террористической организации ХАМАС, существенно ограничивают свободу и комфорт лидеров группировки – по всей видимости, из опасения точечных ликвидаций в любых регионах мира. Как сообщает саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат", в ХАМАСе опасаются очередной атаки, подобной той, которая произошла в Дохе.

Руководителям и видным деятелям ХАМАСа рекомендуется избегать регулярных мест встреч и проводить совещания в постоянно меняющихся локациях. Также им рекомендуют полностью отключать мобильные телефоны перед входом на встречу и держать их на расстоянии не менее 70 метров.

На встречи запрещено проносить любые электронные устройства, включая электронные часы. Запрещены также медицинские приборы, которые могут быть оснащены датчиками. В местах, где проводятся встречи, не должно быть кондиционеров, интернет-устройств любого типа, домофонов и телевизоров.

В ХАМАСе убеждены, что Израиль может использовать передовые технологии для отслеживания местоположения лидеров группировки и проведения точечных ударов. Источники в ХАМАСе утверждают, что Израиль наверняка попытается осуществить ликвидацию лидеров группировки, чтобы подорвать переговоры о втором этапе соглашения о прекращении огня в секторе Газы.

В ХАМАСе полагают, что Израиль планирует ликвидацию руководителей ХАМАСа "в неарабской стране" – как известно, некоторые лидеры группировки проживают в Турции, Иране и в некоторых африканских странах.