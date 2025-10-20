Нетаниягу с трибуны Кнессета: "Ни на одном этапе ранее ХАМАС не соглашался на этот вариант сделки"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в понедельник на открытии зимней сессии Кнессета. Свое выступление он начал, повторив обязательство свое личное и правительства Израиля – вернуть всех похищенных домой, до последнего. "Мы говорили это об остававшихся живых заложниках в Газе – некоторые не верили, но я всегда верил, – подчеркнул премьер. – Наши бойцы, наши герои выполнили свою работу и вернули их".

Глава правительства вновь напомнил, что два последних года Государство Израиль ведет войну одновременно на семи фронтах, эта война стала прямым продолжением войны за независимость, и прежде всего – она стала "Войной возрождения". "Чудовищная резня 7 октября стала испытанием, равных которому практически не бывало в нашей истории, – отметил Нетаниягу. – Но мы поднялись, мы ответили войной против тех, кто пытался нас уничтожить, мы боролись против угрозы самому нашему существованию против Ирана и его сателлитов. Мы вступили в войну за возрождение".

Нетаниягу напомнил, что Израиль восстанавливает и укрепляет район Отеф Аза, который подвергся беспрецедентной атаке 7 октября, параллельно с восстановлением севера страны, пострадавшего в ходе войны с "Хизбаллой". Он напомнил, что за время войны Израиль добился значительных побед – включая войну с Ираном на иранской территории и уничтожение иранского ядерного потенциала. "Мы сумели вернуть 259 похищенных, в рамках предыдущих сделок и в рамках дерзких военных операций, проведенных нашими бойцами", – продолжил премьер.

"Неделю назад мы вернули в Израиль 20 оставшихся в живых заложников и 12 убитых террористами похищенных, – добавил Нетаниягу. – Но задача все еще не выполнена. В Газе осталось 16 погибших заложников, включая двоих иностранных граждан из Таиланда и Танзании и 14 убитых израильтян". Затем глава правительства зачитал имена погибших, тела которых удерживают в Газе, начиная с Адара Голдина, похищенного в 2014 году. Он подчеркнул, что усилия по возвращению всех заложников продолжаются безостановочно.

"Снова и снова мы слышим утверждения, что эта сделка была на столе переговоров еще год назад, – продолжил Нетаниягу. – Это настолько неверно. Ни на одном этапе – ни полгода назад, ни год назад, ни полтора года назад – ни на одном этапе ХАМАС не соглашался на условия, которые мы выбили сейчас: возвращение всех заложников одновременно, израильский контроль над большей частью сектора Газы, присутствие ЦАХАЛа на большей части площади сектора Газы, а также поддержанное всем миром, включая арабские страны, решение о демилитаризации сектора Газы и разоружении ХАМАСа. Я подчеркиваю: мы намерены добиться выполнения всех этих целей, всех целей войны, включая уничтожение ХАМАСа в качестве военного и правящего органа – и мы выполним это".

Глава правительства подчеркнул, что эти условия удалось продавить только благодаря тому, что ХАМАС почувствовал нож у собственного горла. "В течение двух лет мы подвергали ХАМАС мощнейшему и всё нарастающему военному давлению, и именно благодаря этому давлению мы смогли вернуть почти 200 заложников еще до последних вариантов сделки, – заявил Нетаниягу. – Мы уничтожили мегаубийц, архитекторов резни, мы уничтожили десятки тысяч террористов, мы уничтожили бесчисленное количество объектов террористической инфраструктуры. Мы взяли под свой контроль все ключевые пути в секторе Газы, и мы сумели оборвать иранскую ось, от которой зависел ХАМАС. Давление на ХАМАС достигло рекордного уровня, когда я принял решение ввести войска в город Газа, остававшийся последним оплотом этой террористической организации".

Именно этот шаг, по словам премьера, вынудил ХАМАС ощутить приближение разгрома и отказаться от совершенно невыполнимых требований, на которых террористы настаивали ранее. Нетаниягу напомнил, что ХАМАС раз за разом отказывался освобождать всех заложников и уходить от власти в Газе, ХАМАС отказывался и продолжает отказываться разоружаться, и ХАМАС требовал вывода всех израильских войск с территории сектора Газы.

"Этого не произошло, – подчеркнул Нетаниягу. – Если бы я слушал людей, многие из которых находятся сегодня в этом зале и, конечно, за его пределами. Да, я о вас, призывавших меня прекратить войну, сдаться, поднять руки". На этом этапе многие депутаты начали кричать, прервав выступление премьера и заставив спикера призвать к порядку. "Если бы я поддался этим требованиям, война завершилась бы безоговорочной победой ХАМАСа и всей иранской оси зла", – заявил премьер.