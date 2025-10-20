Семейный врач насиловал двух своих дочерей на протяжении 23 лет

Окружной суд в Лоде признал виновным семейного врача из центра Израиля в систематическом сексуализированном насилии в отношении двух своих дочерей, с их детства до достижения ими совершеннолетия.

Как сообщает 12 канал ИТВ, обвиняемый до последнего отрицал обвинения и утверждал, что его дочери действуют из личных побуждений. Однако суд счел показания обеих девушек достоверными.

Этот чудовищный случай вскрылся лишь после того, как младшая дочь, покинув дом, обратилась в суд с просьбой о запретительном ордере против отца. После этого с ней связалась полиция, и хотя обе дочери вначале отказывались подать официальную жалобу против отца, в конце концов они сделали это.

В ходе расследования были выяснены десятки эпизодов изнасилований, развратных действий и других преступлений сексуального характера, которые отец пострадавших совершал в общей сложности 23 года.

В суде девушки подробно описали длительный цикл сексуализированного насилия, которому они начали подвергаться в детстве и которое продолжалось до их совершеннолетие. Отец отрицал все обвинения, утверждая, что старшая дочь страдает "расстройством личности" и она "выдумала обвинения" после курса психотерапии. По поводу младшей дочери он заявил, что та "подражает сестре".

Суд не принял ни одного из доводов защиты. Прежде всего, не было никаких доказательств расстройства личности у пострадавшей: напротив, у девушки диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство вследствии пережитого от отца насилия. Свидетели защиты, ставившие под сомнение показания девушек, никогда не встречались с ними лично, и лишь повторяли позицию обвиняемого.

В вердикте суд указал, что обвиняемый является манипулятором с двумя противоположными личинами: профессиональный и заботливый врач и глава семьи с одной стороны, и жестокий насильник – с другой. Отдельно была подчеркнута позиция матери, которая закрывала глаза на происходящее и отвергала утверждения дочерей, даже когда те напрямую рассказывали ей о случившемся.