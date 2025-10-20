Голан: "Нетаниягу рассматривает ХАМАС в качестве своего актива и помогает ему выжить"

В понедельник, 20 октября, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Сегодня открывается сессия Кнессета и на этом фоне обостряется атака нынешнего правительства на демократию. Продолжаются попытки брутального юридического переворота. Мы этого не допустим".

"Я хочу, чтобы правительство и все его сторонники знали – мы готовы к борьбе. Но бороться мы будем не только против, но и за. За демократическое общество, за равенство, за справедливое государство", – объявил Голан.

"В Газе Нетаниягу продолжает делать то, что он делал все эти годы – рассматривает ХАМАС в качестве своего актива и помогает ему выжить. Без Нетаниягу мы давно бы сформировали альтернативу ХАМАСу. Без Нетаниягу мы давно бы вернули заложников домой. После Нетаниягу мы создадим государственную следственную комиссию, которая даст ответы на все вопросы и привлечет виновных к ответственности", – резюмировал Голан.