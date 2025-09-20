x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 21:13
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за последние дни в Газе уничтожено более 120 объектов террористической инфраструктуры

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 сентября 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 20:36
ЦАХАЛ: за последние дни в Газе уничтожено более 120 объектов террористической инфраструктуры
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии расширяют действия в городе Газа. За последние дни бойцы ликвидировали более 30 боевиков; создаются условия для эвакуации населения на юг.

В ходе операции бойцами было обнаружено оружие: пистолеты-пулеметы и боеприпасы, спрятанные в гражданских зданиях. Кроме того, бойцы выявили входы в туннели и нашли видеокамеры, которые террористические организации использовали для наблюдения и сбора разведданных о передвижении военнослужащих ЦАХАЛа.

Было атаковано более 120 террористических целей: военные здания, наблюдательные пункты и другие объекты.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook