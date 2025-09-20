ЦАХАЛ: за последние дни в Газе уничтожено более 120 объектов террористической инфраструктуры

Силы 98-й дивизии расширяют действия в городе Газа. За последние дни бойцы ликвидировали более 30 боевиков; создаются условия для эвакуации населения на юг.

В ходе операции бойцами было обнаружено оружие: пистолеты-пулеметы и боеприпасы, спрятанные в гражданских зданиях. Кроме того, бойцы выявили входы в туннели и нашли видеокамеры, которые террористические организации использовали для наблюдения и сбора разведданных о передвижении военнослужащих ЦАХАЛа.

Было атаковано более 120 террористических целей: военные здания, наблюдательные пункты и другие объекты.