Сотрудники ООН в Газе сообщили, что боевики ХАМАСа намеренно открыли по ним огонь

В выходные дни представители ООН сообщили Координатору действий правительства на территориях об инциденте, происшедшем во время работ по прокладке нового маршрута для движения грузовиков из Керем-Шалома в гуманитарную зону на юге сектора Газы. По словам сотрудников ООН, вооруженные боевики ХАМАСа намеренно открыли по ним огонь.

Представитель ЦАХАЛа добавил, что в одном случае террористы захватили транспортные средств, принадлежащие сотрудникам ООН, а в другом – ограбили 4 грузовика с продовольствием, принадлежащих агентству UNISEF.

Координатор действий правительства на территориях, генерал-майор Расан Алиан, заявил: «ХАМАС раз за разом доказывает, что он заинтересован не в благополучии жителей сектора Газы, а в достижении собственных целей».