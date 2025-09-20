x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 21:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 21:13
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сотрудники ООН в Газе сообщили, что боевики ХАМАСа намеренно открыли по ним огонь

Газа
ООН
ХАМАС
время публикации: 20 сентября 2025 г., 19:41 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 20:06
Сотрудники ООН в Газе сообщили, что боевики ХАМАСа намеренно открыли по ним огонь
Abdel Kareem Hana /AP

В выходные дни представители ООН сообщили Координатору действий правительства на территориях об инциденте, происшедшем во время работ по прокладке нового маршрута для движения грузовиков из Керем-Шалома в гуманитарную зону на юге сектора Газы. По словам сотрудников ООН, вооруженные боевики ХАМАСа намеренно открыли по ним огонь.

Представитель ЦАХАЛа добавил, что в одном случае террористы захватили транспортные средств, принадлежащие сотрудникам ООН, а в другом – ограбили 4 грузовика с продовольствием, принадлежащих агентству UNISEF.

Координатор действий правительства на территориях, генерал-майор Расан Алиан, заявил: «ХАМАС раз за разом доказывает, что он заинтересован не в благополучии жителей сектора Газы, а в достижении собственных целей».

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook