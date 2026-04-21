Израиль празднует 78-й День Независимости

В 19:45 во вторник, 21 апреля, на горе Герцля в Иерусалиме прошла церемония зажжения факелов, завершающая мероприятия Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов и открывающая празднование 78-го Дня Независимости.

Профессор Шломо Мор-Йосеф прочел поминальную молитву "Изкор". Затем певица Шира Злуф и М., боец спецназа полиции Иерусалима, исполнили песню «И оставь мне место, чтобы обнять тебя». После этого флаг страны был поднят на флагшток.

Также выступили Бен-Цур, Амир Бенаюн и Лихи Толедано, Мика и Ротем Коэн, Амир Дадон, Йорам Гаон.

В списке факелоносцев в этом году мать последнего погибшего заложника сержанта Рана Гуали Талик Гуали и координатор по делам заложников и пропавших без вести, бригадный генерал запаса Галь Хирш; тяжело раненый в боях на севере Газы боец ЦАХАЛа Ари Шпиц (должен был зажигать вместе с президентом Хавьером Милеем, но это покзано в записи); жительница мошава Штула на ливанской границе Ора Хатан, продюсер Моше Эдри, предприниматель Гили Раанан, бизнесмен из Савьона Рони Инсаз, раввин Авраам Зарбив, представляющий друзских, черкесских и бедуинских военнослужащих ЦАХАЛа Тамер Атала, директор гематологической службы больницы "Адаса" профессор Дина Бен-Иехуда, шеф-повар Асаф Гранит, полковник ВВС ЦАХАЛа М., дважды тяжело раненая в боях офицер разведки подполковник Нурит Р.

На церемонии транслировались обращения премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.