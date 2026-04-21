ЦАХАЛ: причиной воздушной тревоги на севере Израиля был БПЛА, запущенный из Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нарушении режима прекращения огня боевиками "Хизбаллы". Вечером 21 апреля в сторону израильских военных, действующих в районе Раб ат-Талатин на юге Ливана, было запущено несколько ракет.

Вскоре после этого ЦАХАЛ атаковал пусковую установку, из которой были запущены ракеты, и уничтожил ее.

Военные также сообщили, что сигнал тревоги на севере вопреки первоначальным оценкам не был ложным. Причиной активации системы "Цева Адом", по всей видимости, стал вражеский беспилотник, запущенный из Ливана. Он был сбит до пересечения границы Израиля.