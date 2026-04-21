Израиль

Бен-Гвир демонстративно покинул церемонию зажжения факелов на горе Герцля

время публикации: 21 апреля 2026 г., 20:38 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 20:38
На официальной церемонии зажжения факелов на горе Герцля, которой открываются празднования Дня независимости в Израиле, произошел скандал.

По информации сайта Ynet и новостной службы "Кан", министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир демонстративно покинул церемонию.

По информации новостной службы "Кан", организаторы церемонии попросили Бен-Гвира встать с места в "секторе для почетных гостей". По их словам, это место было зарезервировано для президента Аргентины Хавьера Милея и сопровождающих его лиц. "Кан" передает, что Бен-Гвир покинул мероприятие вместе с супругой. В окружении министра, комментируя инцидент, обвинили в случившемся Мири Регев, отвечавшую за организацию церемонии. "Очень жаль, что Регев не понимает, что на государственной церемонии должны присутствовать все члены правительства", – цитирует "Кан" источник.

При этом сайт Ynet написал, что Бен-Гвир хотел сидеть рядом с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а Регев ему якобы ответила: "Только я сижу рядом с премьер-министром".

