Глава "Мосада" рассказал о гибели сотрудника за рубежом во время войны с Ираном

В ходе церемонии Дня памяти павших, проходивших в штабе службы внешней разведки "Мосад", глава организации Давид Барнеа рассказал о гибели сотрудника.

По словам Барнеа, сотрудник М. погиб в ходе операции, находясь за границей.

"В этот день я думаю о сотрудниках "Мосада", погибших при исполнении обязанностей, о тех, кто пошли на самопожертвование во имя безопасности государства".

Барнеа добавил, что "во время последней войны с Ираном, мои мысли и сердце наполнились гордостью перед образом М., нашего сотрудника, погибшего, при исполнении служебного долга за пределами государства Израиль", - сказал Барнеа.