На фоне роста суицидов будет создан День памяти военнослужащих, не получивших признания

Движение МОШЕ, которое занимается поддержкой семей покончивших с собой и стремится к предотвращению самоубийств, продвигает специальный День памяти военнослужащих срочной службы и резервистов, а также сотрудников силовых структур, ушедших из жизни вследствие психологического кризиса во время или вследствие службы.

Как сообщает "А-Йом", этот День памяти предлагается проводить за два дня до официального Дня памяти павших в войнах Израиля и терактах.

Движение МОШЕ создало специальную страницу "Изкор", где собраны истории военнослужащих, умерших вследствие психологического кризиса. Эта страница позволяет близким и родственникам делиться историями погибших, чтобы дать им достойное место в памяти народа. Чтобы добавить материалы о военнослужащем, который покончил с собой вследствие душевных проблем из-за службы, необходимо заполнить специальную форму.

Дина Вассерштейн, мать Рои Вассерштейна, который покончил с собой после 300 дней резервистской службы в качестве военного фельдшера, назвала инициативу по увековечению памяти погибших вследствие психического кризиса – жизненно необходимым, моральным и человечным шагом. "Многие семьи остаются с двойной болью – и от самой утраты, и от чувства молчания или отсутствия общественного признания. Тот, кто пострадал психически вследствие службы, тоже является жертвой военных действий, и государство и общество должны признать это и увековечить его память", – отметила она.

В движении МОШЕ подчеркивают, что помимо увековечения памяти погибших вследствие психического кризиса, эта инициатива призвана вызвать общественный дискурс о психологических проблемах военнослужащих и сотрудников служб безопасности, подчеркнуть важность раннего выявления проблем, сопровождения и поддержки.

Координаты центров психологической помощи для военнослужащих:

Центр поддержки "Эран" – первая психологическая помощь для солдат: *2201

Центр поддержки срочников и резервистов, действующий при ЦАХАЛе с участием профессиональных психологов и психиатров, работающий 24/7: *6690, добавочный номер 4

Горячая линия "Нефеш ахат": *8944