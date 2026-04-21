Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое арабов задержаны за празднование Дня памяти громкой музыкой и танцами

время публикации: 21 апреля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 15:29
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалима и бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали двоих подозреваемых, жителей арабского района Иерусалима и Абу-Гоша в возрасте 31 и 25 лет, по подозрению в оскорблении чувств общественности и нарушении общественного порядка.

По сообщению пресс-службы полиции, в социальных сетях распространилось видео, на которых виден автомобиль подрядчика муниципалитета Иерусалима, и из окон машины раздавались громкие песни на арабском языке. Согласно сообщениям, находившиеся в машине люди танцевали и свистели – в разгар Дня памяти и во время проведения официальных мемориальных церемоний в этом районе.

После получения сообщений полицейские немедленно начали поиски, обнаружили автомобиль, в котором ехали подозреваемые, задержали их и доставили на допрос в полицейский участок. Автомобиль был изъят.

