21 апреля 2026
Израиль

Сигналы тревоги прозвучали на севере Израиля. ЦАХАЛ: ложная тревога

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 21 апреля 2026 г., 18:42 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 18:51
Сигналы тревоги прозвучали на севере Израиля, активирована система ПВО
Ayal Margolin/Flash90

В 18:39 в Кфар-Ювале и Мааян-Барухе прозвучали сигналы тревоги в связи с угрозой ракетного обстрела. Была активирована система ПВО.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что после сигнала тревоги был слышен взрыв.

Военные сообщили, что проверяется причина срабатывания системы "Цева Адом".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ошибочное опознание цели, тревога была ложной.

