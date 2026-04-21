Сигналы тревоги прозвучали на севере Израиля. ЦАХАЛ: ложная тревога
время публикации: 21 апреля 2026 г., 18:42 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 18:51
В 18:39 в Кфар-Ювале и Мааян-Барухе прозвучали сигналы тревоги в связи с угрозой ракетного обстрела. Была активирована система ПВО.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что после сигнала тревоги был слышен взрыв.
Военные сообщили, что проверяется причина срабатывания системы "Цева Адом".
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что произошло ошибочное опознание цели, тревога была ложной.