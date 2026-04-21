21 апреля 2026
последняя новость: 19:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Силы ЦАХАЛа ликвидировали боевиков, нарушивших режим прекращения огня на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 21 апреля 2026 г., 18:22 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 18:22
Силы ЦАХАЛа ликвидировали боевиков, нарушивших режим прекращения огня на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Аль-Касир на юге Ливана израильские военные обнаружили боевиков, пересекших передовую линию обороны и приблизившихся к силам ЦАХАЛа. ВВС по наведению наземных сил оперативно нанесли удары и ликвидировали угрозу.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что накануне вечером в этом же районе произошли два похожих инцидента, в ходе которых были ликвидированы вооруженные боевики.

В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать для зачистки подконтрольной территории и устранения любой угрозы гражданам Израиля и военнослужащим.

Израиль
