Нетаниягу: "Поколение возрождения проявило себя во всем великолепии"

На горе Герцля состоялась государственная церемония Дня памяти павших.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, выступая на церемонии, что "боль никогда не проходит".

Он рассказал о моментах, когда сообщил родителям о гибели его брата Йонатана, погибшего в ходе операции по освобождению заложников в аэропорту Энтеббе в Уганде. "Это был самый тяжелый момент в моей жизни", - сказал Биньямин Нетаниягу.

Премьер-министр повторил, что Иран готовил новую Катастрофу. "Если бы мы не действовали твердо и вовремя, названия Исфахан, Фордо, Натанз, стали бы синонимами Освенцима, Майданека, Треблинки". – добавил премьер-министр.

"Мы отвели от нас сиюминутную угрозу, нависшую над нами", - сказал Нетаниягу.

"Именно в критические моменты, стоя на краю пропасти, мы обнаружили в себе те силы, которые необходимы для защиты родины. Поколение возрождения проявило себя во всем его великолепии", - сказал Нетаниягу.

После выступления Нетаниягу состоялась церемония возложения венков.

В 13:00 на горе Герцля состоится церемония памяти погибших в актах террора.