23 апреля 2026
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Каменная атака в Самарии, ранен маленький ребенок

Иудея и Самария
Мада
время публикации: 23 апреля 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 12:20
Пресс-служба МАДА

На 60-й трассе в Самарии в результате атаки с применением камней был ранен пятилетний ребенок, находившийся в машине.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", сообщение о пострадавшем ребенке поступило в 11:44. Пострадавшего доставили к бригадам МАДА на перекрестке Ицхар, где ему была оказана медицинская помощь. Ребенок получил легкие ранения осколками стекла.

ЦАХАЛ уточняет: ранения получил гражданин Израиля. Военные оцепили арабскую деревню Мадама, в которой, судя по имеющимся данным, скрывается нападавший.

