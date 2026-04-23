Каменная атака в Самарии, ранен маленький ребенок

На 60-й трассе в Самарии в результате атаки с применением камней был ранен пятилетний ребенок, находившийся в машине.

Как сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом", сообщение о пострадавшем ребенке поступило в 11:44. Пострадавшего доставили к бригадам МАДА на перекрестке Ицхар, где ему была оказана медицинская помощь. Ребенок получил легкие ранения осколками стекла.

ЦАХАЛ уточняет: ранения получил гражданин Израиля. Военные оцепили арабскую деревню Мадама, в которой, судя по имеющимся данным, скрывается нападавший.