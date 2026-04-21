В Израиле прозвучала траурная сирена Дня памяти в войнах Израиля и жертв террора
время публикации: 21 апреля 2026 г., 11:00 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 11:15
В 11:00 в Израиле звучит траурная двухминутная сирена Дня памяти в войнах Израиля и жертв террора (Йом а-Зикарон). В эти минуты останавливается транспорт, люди встают и молча замирают, вспоминая погибших.
По завершении сирены начинаются государственные церемонии Дня памяти. Главная церемония проходит на военном кладбище на Горе Герцля в Иерусалиме. Мемориальные мероприятия проходят на всех военных и гражданских кладбищах по всей стране, свои церемонии проводят различные армейские подразделения, полиция, пожарно-спасательная служба, экстренные службы, различные организации.
Траурные церемонии проходят также в школах и детских садах.
