23 апреля 2026
последняя новость: 14:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Ормузский рэкет": в Центробанк Ирана начали поступать сборы за проход через пролив

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 апреля 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 13:58
AP Photo/Asghar Besharati

Заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Бабаи сообщил, что на счета Центрального банка уже начали поступать средства, выплаченные за безопасный проход по Ормузскому проливу.

Политик не стал вдаваться в подробности о том, каким именно способом перечисляются деньги, и кто согласился выплачивать сумму, по сути являющуюся рэкетом. Неясно, и какой сумме идет речь – ранее появлялись сведения о двух миллионах долларов за судно.

Иранская сторона утверждает, что через пролив могут беспрепятственно следовать суда, принадлежащие дружественным Ирану государствам. Американская администрация заявляет, что введенная США блокада касается не Ормуза, а иранских портов и побережья.

При этом еще 12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал ВМФ США приказ задерживать в международных водах суда, согласившиеся выплатить Ирану требуемую сумму. "Никто из тех, что платит незаконный сбор, не сможет пользоваться свободой мореходства", – предупредил он.

