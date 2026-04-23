"Ормузский рэкет": в Центробанк Ирана начали поступать сборы за проход через пролив

Заместитель председателя парламента Ирана Хамидреза Бабаи сообщил, что на счета Центрального банка уже начали поступать средства, выплаченные за безопасный проход по Ормузскому проливу.

Политик не стал вдаваться в подробности о том, каким именно способом перечисляются деньги, и кто согласился выплачивать сумму, по сути являющуюся рэкетом. Неясно, и какой сумме идет речь – ранее появлялись сведения о двух миллионах долларов за судно.

Иранская сторона утверждает, что через пролив могут беспрепятственно следовать суда, принадлежащие дружественным Ирану государствам. Американская администрация заявляет, что введенная США блокада касается не Ормуза, а иранских портов и побережья.

При этом еще 12 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал ВМФ США приказ задерживать в международных водах суда, согласившиеся выплатить Ирану требуемую сумму. "Никто из тех, что платит незаконный сбор, не сможет пользоваться свободой мореходства", – предупредил он.