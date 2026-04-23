ЦАХАЛ заявил о ликвидации боевиков ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких вооруженных боевиков ХАМАСа в северной и южной частях сектора Газы.

По данным армии, вечером 22 апреля в северной части сектора были замечены несколько вооруженных террористов, действовавших вблизи израильских сил, размещенных в районе "желтой линии". По боевикам был нанесен удар с воздуха.

Кроме того, утром 23 апреля на юге сектора были атакованы еще несколько боевиков, занимавшихся перевозкой оружия и, как утверждает ЦАХАЛ, представлявших угрозу для израильских военных. Один из них был ликвидирован.

В армии заявляют, что перед ударами были приняты меры для снижения риска для гражданского населения, включая применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала о ликвидации в районе желтой линии в секторе Газы боевика, который представлял угрозу для бойцов. В отдельном инциденте силы бригады "Негев" ликвидировали северной части Газы боевика, пересекшего "желтую линию" и представлявшего угрозу для военных.

Минувшей ночью источники в Газе сообщали, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Байт-Лахии, на севере сектора, погибли пять человек. Утверждалось, что среди убитых трое несовершеннолетних (это визуально подтверждается публикуемыми фото и видеозаписями с места происшествия, речь идет о подростках). Гражданская оборона Газы (структура ХАМАСа) отмечала, что была атакована цель около мечети "Аль-Кассам".

Позже источники в Газе сообщали, что ЦАХАЛ атаковал "полицейский КПП" на перекрестке Аль-Маслах, к ​​югу от города Хан-Юнис, в южной части сектора. Один убитый, двое раненых.

Кроме того, ночью источники в Газе сообщали, что ЦАХАЛ обстрелял цель на пограничном переходе Рафах, на юге сектора; цель к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора; цель на востоке города Газа.