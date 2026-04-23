Словения отказалась от трансляции "Евровидения" и покажет вместо него палестинские фильмы

Государственная телерадиокомпания Словении RTVSLO объявила, что не будет транслировать конкурс "Евровидение" в знак протеста против участия Израиля. Вместо этого в дни полуфиналов и финала в эфир выйдет специальная программа под названием "Голоса Палестины", включающая показы палестинских фильмов и политические дискуссии о ситуации на Ближнем Востоке.

Словения стала одной из нескольких стран, решивших дистанцироваться от конкурса на фоне протестов против участия Израиля. Ранее аналогичное решение приняла Испания, которая также отказалась как от трансляции, так и от участия в конкурсе.

По данным на текущий момент, о выходе из "Евровидения" официально сообщили пять национальных вещателей – в Испании, Нидерландах, Ирландии, Исландии и Словении. При этом их подходы различаются: например, Нидерланды отказались от участия, но сохранят трансляцию конкурса для зрителей. В то же время Словения и Испания выбрали полный отказ от любого участия в мероприятии.

Будут ли транслировать конкурс в Ирландии и Исландии, пока неизвестно.