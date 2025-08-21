x
21 августа 2025
Израиль

Гражданка Беларуси помогла раскрыть сеть по торговле женщинами в Израиле

Полиция
Проституция
время публикации: 21 августа 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 10:40
Гражданка Беларуси помогла раскрыть сеть по торговле женщинами в Израиле
Пресс-служба полиции Израиля

Вскоре будут предъявлены обвинения трем подозреваемым в создании сети по оказанию сексуальных услуг, занимавшейся торговлей женщинами в Израиле и за рубежом, сообщает пресс-служба полиции.

Расследование проводили правоохранительные органы Израиля и Беларуси. Была завербована гражданка Беларуси, которая договорилась о работе с операторами этой сети.

4 августа 2025 года эта женщина прибыла в аэропорт "Бен-Гурион", вскоре она выявила руководителей сети. И 5 августа подозреваемые были арестованы.

Тогда сообщалось, что задержаны мужчина 43 лет и женщина 63 лет. Теперь сообщается, что задержаны мужчина 43 лет и женщина 52 лет (ее задержали 12 августа). Следствием установлено, что подозреваемые занимались ввозом женщин из-за рубежа, в основном из стран бывшего СССР, размещением их в Израиле и сутенерством с целью продажи сексуальных услуг. Доходы сети оцениваются в сотни тысяч шекелей в месяц. В ходе обысков в доме и квартире подозреваемых, которые использовались как "домашние бордели", были изъяты десятки тысяч шекелей наличными, автомобиль класса люкс и мобильные телефоны. Также были задержаны для допроса 16-летний несовершеннолетний, участвовавший в деятельности сети, три женщины, привезенные в Израиль для занятия проституцией, и клиент, находившийся в одной из квартир.

В ходе следствия возникло подозрение, что одна из женщин, вовлеченных в проституцию, была изнасилована 43-летним подозреваемым.

Израиль
