время публикации: 21 августа 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 13:57
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию боевика "Радуана" на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ударный БПЛА Армии обороны Израиля рано утром в четверг, 21 августа, ликвидировал боевика из подразделения "Хизбаллы" "Радуан", который действовал в районе Дир Сирьян на юге Ливана.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что действия боевика нарушали условия соглашения о прекращении огня в Ливане, и что ЦАХАЛ продолжит устранять любую угрозу Государству Израиль и его жителям.

Ранее ливанские источники сообщили, что БПЛА ЦАХАЛа выпустил две ракеты по цели в районе Дир Сирьян, на юге Ливана, примерно в 5 км от границы Израиля. Судя по имеющимся данным, был атакован мотоциклист. Позже было подтверждено, что в результате атаки был убит Салим аль-Катиб.




