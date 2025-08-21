Из Ливана после года заключения возвращен гражданин Израиля Салах Абу-Хусейн

Канцелярия главы правительства от имени координатора правительства по делам похищенных и пропавших без вести бригадного генерала Галя Хирша сообщает, что в четверг, 21 августа, в Израиль был возвращен израильский гражданин Салах Абу-Хусейн.

Абу-Хусейн около года находился в заключении в Ливане, он был освобожден после длительных переговоров с участием "Красного Креста". Прибывший через КПП "Рош-Пина" Салах Абу-Хусейн после допроса и первичного медицинского осмотра был доставлен ЦАХАЛом в больницу.

В больнице он пройдет комплексное обследование, после которого встретится со своей семьей. Обстоятельства его пленения и пребывания в Ливане расследуются службами безопасности.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опубликовала следующее заявление: "Премьер-министр приветствует возвращение гражданина Израиля из Ливана. Премьер-министр Нетаниягу благодарит всех, кто участвовал в работе, во главе с координатором Галем Хиршем".