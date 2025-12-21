x
21 декабря 2025
21 декабря 2025
21 декабря 2025
последняя новость: 14:19
21 декабря 2025
Мир

Израильтянин погиб в ДТП в Таиланде, его сын тяжело травмирован

время публикации: 21 декабря 2025 г., 14:19

МИД Израиля сообщил в воскресенье, что 18 декабря израильтянин погиб в Таиланде в результате аварии, когда ехал на мотоцикле вместе с сыном.

Сын погибшего получил тяжелые травмы.

В МИДе заявили, что посольство Израиля в Бангкоке находится в контакте с семьей погибшего.

