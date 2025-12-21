Израильтянин погиб в ДТП в Таиланде, его сын тяжело травмирован
время публикации: 21 декабря 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 14:22
МИД Израиля сообщил в воскресенье, что 18 декабря израильтянин погиб в Таиланде в результате аварии, когда ехал на мотоцикле вместе с сыном.
Сын погибшего получил тяжелые травмы.
В МИДе заявили, что посольство Израиля в Бангкоке находится в контакте с семьей погибшего.
