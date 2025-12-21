В Кадима-Цоране задержана воспитательница яслей по подозрению в жестоком обращении с ребенком

Врачи больницы "Шнайдер" сообщили в полицию о поступившем в клинику ребенке с серьезной травмой. Предположительно, травма была получена девочкой в яслях.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сообщения, полученного из больницы, было начато расследование.

Утром 21 декабря после ряда следственных действий была задержана 20-летняя воспитательница яслей в Кадима-Цоране, в которые ходил пострадавший ребенок.