В Кадима-Цоране задержана воспитательница яслей по подозрению в жестоком обращении с ребенком
время публикации: 21 декабря 2025 г., 19:42 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 19:42
Врачи больницы "Шнайдер" сообщили в полицию о поступившем в клинику ребенке с серьезной травмой. Предположительно, травма была получена девочкой в яслях.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после сообщения, полученного из больницы, было начато расследование.
Утром 21 декабря после ряда следственных действий была задержана 20-летняя воспитательница яслей в Кадима-Цоране, в которые ходил пострадавший ребенок.
