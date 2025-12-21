x
21 декабря 2025
|
последняя новость: 15:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 декабря 2025
|
21 декабря 2025
|
последняя новость: 15:42
21 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд удалил несколько левых активистов из Иорданской долины

Судебные решения
Полиция
Суд
Иудея и Самария
время публикации: 21 декабря 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 14:13
Суд удалил несколько левых активистов из Иорданской долины
Issam RImawi/Flash90

Мировой суд удовлетворил просьбу полиции и продлил срок действия запрета нескольким левым активистам находиться на территории Иорданской долины.

Решение было принято на фоне инцидентов, имевших место в районе деревни Рас аль-Айн Уджа.

Как сообщает сайт "Аруц 7", одна из активисток преследовала пастухов, создавая шумовой эффект при помощи свистка.

Еще в одном случае двое пастухов подали жалобу против трех левых активистов, утверждая, что подверглись нападению с их стороны. После расследования, проведенного полицией, суд издал распоряжение, запрещающее активистам находиться в Иорданской долине.

В полиции заявляют, что сотрудники округа Самарии и Иудеи продолжают предпринимать усилия по предотвращению столкновений и актов насилия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 октября 2025

Правозащитницы пострадали при нападении ультраправых активистов на бедуинский Мухмас