Суд удалил несколько левых активистов из Иорданской долины

Мировой суд удовлетворил просьбу полиции и продлил срок действия запрета нескольким левым активистам находиться на территории Иорданской долины.

Решение было принято на фоне инцидентов, имевших место в районе деревни Рас аль-Айн Уджа.

Как сообщает сайт "Аруц 7", одна из активисток преследовала пастухов, создавая шумовой эффект при помощи свистка.

Еще в одном случае двое пастухов подали жалобу против трех левых активистов, утверждая, что подверглись нападению с их стороны. После расследования, проведенного полицией, суд издал распоряжение, запрещающее активистам находиться в Иорданской долине.

В полиции заявляют, что сотрудники округа Самарии и Иудеи продолжают предпринимать усилия по предотвращению столкновений и актов насилия.