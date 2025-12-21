Суд удалил несколько левых активистов из Иорданской долины
время публикации: 21 декабря 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 14:13
Мировой суд удовлетворил просьбу полиции и продлил срок действия запрета нескольким левым активистам находиться на территории Иорданской долины.
Решение было принято на фоне инцидентов, имевших место в районе деревни Рас аль-Айн Уджа.
Как сообщает сайт "Аруц 7", одна из активисток преследовала пастухов, создавая шумовой эффект при помощи свистка.
Еще в одном случае двое пастухов подали жалобу против трех левых активистов, утверждая, что подверглись нападению с их стороны. После расследования, проведенного полицией, суд издал распоряжение, запрещающее активистам находиться в Иорданской долине.
В полиции заявляют, что сотрудники округа Самарии и Иудеи продолжают предпринимать усилия по предотвращению столкновений и актов насилия.