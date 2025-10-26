Правозащитницы пострадали при нападении ультраправых активистов на бедуинский Мухмас

Две израильские правозащитницы, русскоязычные репатриантки, пострадали в результате нападения ультраправых активистов на бедуинский поселок Мухмас, расположенный между арабской деревней Мухмас и израильским поселком Маале-Михмас в Мате-Биньямин. Кроме того, в столкновениях ранения получили несколько палестинцев. По данным арабских источников, в больницу пострадавшие палестинцы смогли обратиться только после того, как представители армии покинули место происшествия: до своего отхода они заблокировали Мухмас и не позволяли покинуть поселок даже для получения медицинской помощи.

По сообщению "Гаарец", правозащитники и палестинцы обвиняют ультраправых активистов в ничем не спровоцированном нападении, преследовании, избиениях и в поджоге нескольких строений в бедуинском поселке. Опубликованное в телеграм-канале "Левый Киноклуб Хайфа" видео не позволяет точно понять происходящее: снимавшие нападение девушки убегали, на каком-то этапе одна из них начала кричать.

Левые активисты находились в поселке в рамках проекта "Защитное присутствие": это форма активизма, призванная обеспечить арабам возможность собирать урожай, ходить за водой и передвигаться беспрепятственно. По словам гражданского супруга одной из пострадавших девушек, в последнее время эта форма активизма становится все менее эффективной: при нападении на поселок Мухмас присутствие двух молодых репатрианток тоже не помогло. Если раньше сам факт видеосъемки тех или иных конфликтов был сдерживающим фактором, на этот раз нападавшие были в масках, и установить их личность невозможно.

Район Мухмаса "патрулируют" активисты левой правозащитной организации "Торат Цедек", созданной реформистским раввином Ариком Ашерманом. Вначале девушки находились в арабской деревне Мухмас, затем с ними связался координатор "Торат Цедек" и сообщил, что группа поселенцев проникла в деревню Мухмас и началась стрельба, поэтому Ашерман перевез активисток в бедуинский Мухмас, где в тот момент было спокойно. Позднее поступила информация, что в арабской деревне Мухмас в столкновениях двое ультраправых активистов получили ранения.

Через какое-то время находившиеся в бедуинском поселке девушки увидели, как с холмов бегут люди с закрытыми лицами и с палками в руках, вначале они забросали машину Арика Ашермана камнями, затем он отъехал, и нападавшие приблизились к бедуинскому Мухмасу. В бедуинском поселке они подожгли несколько зданий и, по словам нашего собеседника, начали преследовать девушек.

Одну из девушек начали избивать металлическим прутом, активистка прикрыла рукой голову, защищаясь от ударов – и следующий удар пришелся на руку. Позднее в больнице диагностировали перелом руки. Вторая активистка вбежала в одно из строений – речь не идет о капитальном строении, это бедуинская "времянка" с шаткими стенами. Девушка пыталась удержать дверь, но ей это не удалось.

Один из участников нападения потребовал, чтобы активистка вышла – та подчинилась и вышла, подняв руки. Ей заявили, что если увидят ее в этом районе еще раз, убьют (обращение было на иврите). По словам мужа пострадавшей, после этого ее начали забрасывать камнями и бить палками. Когда девушка упала на землю, нападавшие убежали.

Вскоре на место приехали военнослужащие ЦАХАЛа, которые допросили левых активисток и не позволяли им уехать в больницу до того, как их осмотрит военный парамедик. "Солдаты делали вид, что не понимают ее иврита – она больше 10 лет в Израиле, окончила здесь школу и университет, поэтому нет никаких причин, кроме насмешки, для такого обращения", – отмечает муж пострадавшей. – Ее спрашивали: "Что значит "активисты", активисты террора?" Их отпустили примерно через полчаса-сорок минут.

Один из руководителей "Торат Цедек" отвез девушек в больницу, где одной из пострадавших наложили гипс на сломанную руку, а вторую госпитализировали: осмотр показал признаки внутреннего кровотечения, и врачи хотели выяснить, не угрожает ли это состояние ее жизни. Позднее ей диагностировали небольшое кровотечение в печени. После выписки из больницы девушка обратилась в полицию, хотя в положительный результат расследования пострадавшие не верят: "Они (поселенцы, – прим. ред.) ходят с закрытыми лицами, это дает повод не проводить расследование таких нападений", – поясняет ее муж.

Он не уверен, что он и его жена в будущем вновь будут участвовать в "Защитном присутствии": после избиения девушка сильно напугана. "А если ей будет страшно ехать, то и за меня ей будет страшно", – признался мой собеседник. Тем не менее, они надеются, что благодаря резонансу в социальных сетях и в прессе замять нападение не получится.